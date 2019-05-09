الامارات | الشارقة يطلب 7.5 ملايين يورو من كولو كولو

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يطلب 7.5 ملايين يورو من كولو كولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم نادي الشارقة بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد كولو كولو التشيلي، بسبب عدم قيام الأخير بدفع قيمة ضمه للاعب الشارقة السابق التشيلي بيناريس دون موافقة إدارة «الملك»، بحسب ما ذكرت صحيفة «إي إل دينامو» التشيلية. وأوضحت أن الشارقة طلب تعويضاً قدره 7.5 ملايين يورو، بعد رحيل اللاعب في فبراير 2018. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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