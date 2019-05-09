الامارات | دوري الخليج العربي يتراجع إلى المركز السابع آسيوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الخليج العربي يتراجع إلى المركز السابع آسيوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التصنيف الجديد للدوريات المحلية في قارة آسيا، الذي شهد تراجعاً كبيراً لدوري الخليج العربي، بحلوله في المرتبة السابعة للمرة الأولى، بعدما كان متصدراً لائحة أفضل الدوريات في «القارة الصفراء» في آخر عامين، لكن تراجع نتائج الأندية في دوري أبطال آسيا، إلى جانب خسارة المنتخب الوطني لقب كأس آسيا 2019، وعدم تأهله إلى كأس العالم 2018 في روسيا، أسهمت في خسارة الكرة الإماراتية موقعها ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وجاء دوري الخليج العربي في المركز السابع بمجموع نقاط بلغ 68.04 نقطة، بعدما حصلت الأندية الإماراتية على أقل معدل نقاط في آخر خمس سنوات، وهو 8.1 نقاط في 2018، و3.9 نقاط حتى الآن في 2019، إلى جانب الحصول على 11.35 نقطة في 2017، و18 نقطة في 2016، وهي النقاط الأقل مقارنة بالفترة التي شهدت تصدر دوري الخليج العربي، لائحة الترتيب، بتحقيق 18.333 نقطة في 2014، و25 نقطة في 2015، وهو المعدل الأعلى في تاريخ التصنيف الذي لم تصل إليه أي دولة، وكان الأقرب له حصول الصين على 24.5 نقطة في 2017.

وخسر دوري الخليج العربي العديد من النقاط التي جعلته يتصدر الدوريات الآسيوية، في عامي 2017 و2018، والتي كان أبرزها تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2015، والعين إلى نصف نهائي نسخة 2014، وحصول المنتخب الوطني على المركز الثالث في كأس آسيا 2015 بأستراليا، إذ اعتمد التصنيف الجديد على نتائج الأندية والمنتخبات بداية من عام 2016، التي كان أبرزها تأهل العين إلى نهائي البطولة القارية في 2016، بينما شهدت نتائج نسختي 2017 و2018 عدم تجاوز الأندية الإماراتية دور الثمانية، وأبرز نتائج المنتخب الوطني الحصول على المركز الرابع في كأس آسيا 2019.

ووفقاً لنتائج الأندية الإماراتية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، سيكون دوري الخليج العربي مرشحاً للتراجع بشكل أكبر في التصنيف الآسيوي، بعدما خرج النصر من الدور التمهيدي، وناديا العين والوصل من دور المجموعات، وتأهل فقط الوحدة إلى دور الـ16، بينما اقتربت دوريات أخرى من تخطي دوري الخليج العربي، أبرزها التايلاندي والعراقي والأوزبكي.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم آلية احتساب نقاط التصنيف، التي تعتمد على النتائج التراكمية للأندية والمنتخبات في آخر أربع سنوات، حيث يتم الاعتماد على توزيع نقاط التصنيف بواقع 90% منها على نتائج الأندية، بينما يتم تخصيص 10% فقط لنتائج المنتخبات.

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في المقابل، تصدّر الدوري الصيني لائحة ترتيب التصنيف الأخير للاتحاد الآسيوي، بمجموع نقاط بلغ 100 نقطة، رغم أن الأندية الصينية لم تحقق لقب دوري أبطال آسيا في آخر ثلاث نسخ، وكان غوانزهو إيفرغراند آخر نادٍ صيني يفوز باللقب في 2015، لكن تأهل شنغهاي إلى نصف نهائي 2017، وتأهل أكثر من نادٍ صيني إلى دور الثمانية في النسخ الثلاث الأخيرة، أسهم في صعود الدوري الصيني إلى الصدارة، بينما جاء الدوري القطري في المركز الثاني برصيد 98.27 نقطة، وتبعه الدوري الكوري الجنوبي في المركز الثالث برصيد 90.19 نقطة، والدوري الإيراني في المركز الرابع برصيد 90.19 نقطة، والدوري الياباني في المركز الخامس برصيد 85.84 نقطة، والدوري السعودي في المركز السادس برصيد 70.97 نقطة، أما المفارقة أن الدوري الأسترالي يحتل المركز الـ11 برصيد 47.31 نقطة.

الحوسني: نتائج الأندية في «أبطال آسيا» سبب التراجع

أكد المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وليد الحوسني، أن سبب تراجع ترتيب دوري الخليج العربي، إلى المركز السابع في تصنيف الاتحاد الآسيوي، يعود إلى تراجع نتائج الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا في آخر ثلاث نسخ.

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم» إن تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد في المقام الأول، على نتائج الأندية في البطولة القارية، مشيراً إلى أن النسخ السابقة شهدت خروج الأندية من دور المجموعات، أو دور الـ16، وكانت أبرز النتائج تأهل العين إلى نهائي 2016 ونصف النهائي في 2017. وأضاف: «عندما تصدّر دورينا التصنيف الآسيوي، كانت الأندية تحقق نتائج جيدة جداً، لذلك أرى أن الأندية تمتلك في المقام الأول وضع دوري الخليج العربي في تصنيف متقدم، أو أن يحتل مركزاً متأخراً في لائحة الترتيب».

دوري الخليج العربي حصد 68.04 نقطة.