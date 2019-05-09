الامارات | إلزام رأس الخيمة دفع 51 ألف درهم للاعب يوسف علي

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام رأس الخيمة دفع 51 ألف درهم للاعب يوسف علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها الأخير، توجيه إنذار إلى نادي رأس الخيمة، وإلزامه بدفع 51 ألفاً و400 درهم، إلى لاعب النادي يوسف علي، قبل تاريخ 13 الجاري، في حين أكد عضو اللجنة المتحدث الرسمي، المستشار حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية، أن هذا المبلغ عبارة عن مستحقات مالية، بسبب إخلال النادي بالعقد. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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