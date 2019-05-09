الامارات | الوحدة يسجل «رقمين جديدين» في دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يسجل «رقمين جديدين» في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق الوحدة رقمين للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد أن نجح في تحقيق الفوز، أول من أمس، على منافسه لوكوموتيف الأوزبكي 3-1 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات.

وتصدّر الوحدة منافسات المجموعة برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل رسمياً إلى دور الـ16، بغض النظر عن نتيجة مباراته مع الاتحاد السعودي في الجولة السادسة والأخيرة، التي تقام على ملعب الأخير بجدة يوم 21 الجاري.

الرقم الأول، تحقق بفوز الوحدة على لوكوموتيف هو أنه نجح أخيراً، وبعد طول انتظار، في فك عقدة الأندية الأوزبكية، التي لم يحقق أمامها أي انتصار في دوري أبطال آسيا منذ بدء مشاركته في البطولة، فلم يسبق للوحدة أن نال انتصاراً واحداً على أندية باختاكور ولوكوموتيف وبونيودكور، التي لعب معها طوال السنوات الماضية في مختلف أدوار البطولة، لاسيما دور المجموعات.

والفوز على لوكوموتيف، أول من أمس، هو الأول للوحدة على أندية أوزبكستان في دوري الأبطال، الذي أصبح فوزاً تاريخياً.

كما حقق الوحدة رقماً جديداً آخر للمرة الأولى، بفوزه للمرة الرابعة على التوالي في دور المجموعات، وهو ما لم يتحقق من قبل في أي نسخة من النسخ التي شارك فيها بدوري الأبطال، حيث تغلب الوحدة على الاتحاد السعودي 4-1، ثم فاز على الريان القطري 2-1 في الجولة الثالثة، وكرر الفوز على منافسه الريان في الجولة الرابعة 4-3، وأخيراً حقق الفوز في المباراة الرابعة على لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة الخامسة 3-1.

وبجانب الرقمين الجديدين، وصل الوحدة إلى رصيد 12 نقطة بعد مرور خمس جولات من دور المجموعات، ليعادل عدد نقاطه التي حصل عليها في نسخة 2007، التي وصل فيها إلى 13 نقطة من ست مباريات، وأمامه فرصة كبيرة لكسر هذا الرقم، في حال لو حقق الفوز على الاتحاد السعودي في الجولة الأخيرة يوم 21 مايو الجاري.

Advertisements

كما يعد التأهل لدور 16 لدوري الأبطال هو الثاني للوحدة، بعد التأهل للدور نفسه منذ نسخة 2007.

إسماعيل مطر «أفضل لاعب»

قال قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، إن فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة لوكوموتيف، هو ثمرة تعاون جميع اللاعبين داخل الملعب، ونجاحهم في تجاوز صدمة تقدم المنافس بهدف في بداية الشوط الثاني، وقال في تصريحات صحافية: «أشكر زملائي على ما قدموه في المباراة، وعلى مساعدتي في الظهور بهذا المستوى، في مباراة صعبة وأمام فريق قوي يضم بين صفوفه أبرز لاعبي منتخب أوزباكستان».

تين كات: الوحدة أقوى فريق في الدولة حالياً

قال مدرب الوحدة، الهولندي هينيك تين كات، إن ناديه بات يملك أقوى فريق بالدولة في الفترة الحالية، التي يقدم فيها أفضل أداء له منذ سنوات محلياً وآسيوياً، على الرغم من قصر الفترة التي تولى فيها مسؤولية تدريب الفريق، بعد إقالة المدرب السابق، الروماني لورنت ريجيكامب.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي: «هذا لم يأتِ من فراغ، بعد أن برهن اللاعبون على ذلك في جميع المباريات الأخيرة محلياً وآسيوياً، وآخرها مباراة لوكوموتيف الأوزبكي، أول من أمس، التي قدم فيها الفريق شوطاً ولا أروع، واستطاع تحويل تأخره بهدف إلى فوز بالثلاثة، واستمرار تصدره للمجموعة الثانية، ونجاحه في التأهل لدور الـ16، من دون انتظار نتيجة مباراة الاتحاد السعودي في الجولة الأخيرة، التي أصبحت تحصيل حاصل». وقال: «أؤمن بأن لاعبي العنابي لو نجحوا في تقديم المستوى الهجومي الشرس نفسه في مواجهة أي منافس، سيكون الفريق قادراً بجدارة على الفوز بأي مباراة، خصوصاً في المواجهات المحلية، وباتت لدي ثقة تامة في قدرات اللاعبين، ونتيجة للعمل الدؤوب والجهود الكبيرة خلال الفترة الماضية، أصبحنا نجني الثمار، وأصبحنا نمتلك أقوى فريق في الدولة بالفعل». وأضاف «تسجيل الفريق 11 هدفاً في ثلاث مباريات على ملعبنا في البطولة الآسيوية، حتى الآن، أمام الاتحاد السعودي والريان ولوكوموتيف، يبشر بالخير، ويأتي تتويجاً للمستوى الجيد الذي يقدمه اللاعبون، وأنا فخور بهم وأهنئهم على هذا الأداء، والتأهل لدور الـ16 وتصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة».