الامارات | مهرجان أهداف في افتتاح بطولة المؤسسات بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أهداف في افتتاح بطولة المؤسسات بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الافتتاحي لفعاليات البطولة الـ20، للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم في الشارقة، مهرجاناً تهديفياً. وينظم البطولة نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي. ويشارك في الحدث 13 فريقاً، وتقام المنافسات بالصالة المغطاة بنادي الثقة للمعاقين.

وحقق فريق الثقة للمعاقين فوزاً عريضاً على فريق دائرة الإسكان، بنتيجة 13 هدفاً، مقابل هدف وحيد.

وفي ثانية مباريات المجموعة، حقق فريق الإدارة العامة للدفاع المدني فوزاً مستحقاً على فريق هيئة الطرق والمواصلات، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

شهد المباراة الافتتاحية الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات الرياضية.