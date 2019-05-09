الامارات | العين يدرس استعادة خدمات الشحات من الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يدرس استعادة خدمات الشحات من الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، عن وجود تواصل مع بعض وكلاء اللاعبين لبحث إمكانية عودة الدولي المصري حسين الشحات الذي انتقل منتصف الموسم الحالي لصفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال للموقع الرسمي لنادي العين: «حتى اللحظة لا توجد أي مفاوضات رسمية حول عودة الشحات للعين، رغم أن هناك تواصلاً من بعض الوكلاء لبحث إمكانية عودته للنادي، والمؤكد أن آلية اتخاذ قرار التعاقدات في النادي تستند إلى تقرير اللجنة الفنية للاحتراف ورؤية المدرب وفقاً لاحتياجات الفريق الفنية، وحالياً النادي يدرس القرار الخاص بالاستقرار على مدرب للفريق، لأن الرؤية الفنية ستحدد احتياجات المرحلة بغض النظر عن اسم أو جنسية اللاعب».

وأشار حماد إلى أن «قرار تجديد عقد الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني، لمدة موسمين إضافيين مع فريق العين، جاء بالإجماع بعد أن اتفقت الآراء على أهمية بقائه واستمراره مع الفريق، قياساً بالأداء المتميز الذي ظل يقدمه طوال فترة تعاقده مع النادي، والتزامه واحترافيته داخل وخارج الملعب، فضلاً عن رغبته في الدفاع عن شعار العين والاستمرار مع الفريق».

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ورداً على سؤال حول موقف النادي من بقية اللاعبين الذين دخلوا فترة الأشهر الستة ومدى صحة التقارير التي أشارت إلى عدم التجديد مع عامر ومحمد عبدالرحمن، قال: «معظم اللاعبين مستمرون مع الفريق، وحتى اللحظة لا يوجد أي لاعب أبدى رفضه فكرة الاستمرار مع العين، بيد أن هناك من طالب بمساحة للتفكير، وعامر عبدالرحمن على سبيل المثال لديه ظروف خاصة ونسعى إلى استمراره والتمسك به لأنه أحد الأوراق المهمة، كما أنه من نوعية اللاعبين الذين يتطلع أي مدرب إلى ضمهم لقائمة خياراته».

وأضاف: «في عالم الاحتراف تبقى الرغبة مهمة جداً في تحديد اتجاه لاعب كرة القدم إلى جانب التوافق بين الأطراف المعنية في المصالح، وذلك إن كان الطرف المعني بالتفاوض مدرباً أو لاعباً، وإن لم يحدث توافق فإن العين على مر تاريخه لن يتوقف بالتأكيد على لاعب أو مدرب، وبقية اللاعبين مستمرون إن شاء الله، وإعلان التعاقد مع شيوتاني هو البداية».

وعن حقيقة العروض المقدمة من العين للجزائري عبدالرحمن مزيان والعراقي مهند علي، قال: «بعض ما يتم تداوله على المنصات الإعلامية صحيح، بيد ان النادي حالياً يمتلك عقود عدد من اللاعبين الأجانب والبعض عقودهم منتهية، وهناك أسماء مطروحة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، لكن كما ذكرت لكم أن النادي يعتمد سياسة عدم الاستعجال حتى تتضح الصورة في ما يتعلق بالقرار الخاص بالمدرب».

وحول موقف النادي من اللاعب السعودي سالم الدوسري، قال: «سالم تم عرضه على العين، غير أن القرار ليس فردياً ولا إدارياً، كما ذكرت لكم، والجانب الفني دائماً هو الأهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعاقدات، اتساقاً مع استراتيجية النادي وسيتم عرضه على المدرب، بالإضافة إلى الأسماء المطروحة وسيتم الاختيار وفقاً للاحتياجات».