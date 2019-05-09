الامارات | المزروعي: حفل الافتتاح يعكـــس مكانة دورة ند الشبا في نشر الثقافة الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي: حفل الافتتاح يعكـــس مكانة دورة ند الشبا في نشر الثقافة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدير دورة ند الشبا الرياضية، حسن المزروعي، أن حفل افتتاح النسخة السابعة، أول من أمس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، عكس مكانة هذه الدورة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والارتقاء بمستوى الرياضيين المحليين.

وكان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قد شهد حفل النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية الرمضانية التي انطلقت في مجمع ند الشبا الرياضي، أول من أمس، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 24 الجاري تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتبلغ جوائزها المالية ستة ملايين درهم.

وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، اللواء عبدالله خليفة المري، ومدير هيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، ومدير عام بلدية دبي رئيس اتحاد كرة الطاولة، المهندس داود الهاجري، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، سامي القمزي، والشيخ سالم القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، ورئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة.

ويشارك في الدورة 6500 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة يتنافسون في 13 لعبة رياضية مختلفة، بعد إضافة لعبتَي الكريكت والتزلج على الثلج.

وقال مدير دورة ند الشبا الرياضية حسن المزروعي في كلمته: «حفل الافتتاح حمل عنوان (إلهام الأجيال)، وأبرز دور القيادة الرشيدة في إلهام الأجيال وتحقيق الانتصارات، وكذلك الاهتمام بفئة أصحاب الهمم، والأثر الذي تركته الدورة في المجتمع لممارسة الرياضة والتألق في ميادينها، مُستلهمين قصة طفل صغير يتابع إنجازات الأبطال، ويعقد العزم على أن يكون بطلاً رياضياً في المستقبل».

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وأضاف المزروعي: «دورة ند الشبا الرياضية التي انطلقت قبل سبع سنوات تترجم توجهات قيادة رشيدة تضع الرياضة في مقدمة اهتماماتها باعتبارها أسلوب حياة ومصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية». وتابع: «يسرّنا أن تواصل الدورة نموها في كل عام، حتى بلغ عدد المشاركين في نسخها الست الماضية 23 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات، إلى جانب أكثر من 6500 رياضي ورياضية من داخل الدولة وخارجها يشاركون في النسخة الحالية التي يصل مجموع الجوائز المالية فيها إلى ستة ملايين درهم، مع ارتفاع عدد الرياضات الى 13 رياضة، بعد إضافة الكريكت والتزلج على الثلج الى برنامج المنافسات».

وذكر أيضاً: «كما تواصل الدورة دعم فئة أصحاب الهمم من خلال المنافسات الرسمية وأيضاً من خلال المباراة الاستعراضية بالكرة الطائرة من وضع الجلوس التي أعقبت حفل الافتتاح وتقدم للمرة الأولى، وجمعت اثنين من أفضل المنتخبات عالمياً، هما منتخب مصر وكازاخستان».

وأوضح المزروعي أن الدورة تشهد هذا العام إضافة مهمة للقطاع الرياضي تتمثل في جائزة البصمة الرياضية التي سيتم تقديمها ضمن جوائز وطني الإمارات، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات، وتمنح لأصحاب الاسهامات والبصمات لدعم القطاع الرياضي من الأفراد والمؤسسات، وذلك بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

واستعرض المشاركون في فقرات حفل الافتتاح الرياضات التي يتضمنها برنامج المنافسات بمشاركة رياضيين ومؤدين أسهموا في تقديم لوحة فنية جمعت بين إبهار الصوت والضوء والأداء، تخللها عرض لأبرز لقطات للنسخ السابقة للدورة تظهر إنجازات الأبطال وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، المنافسات لتشجيع الرياضيين وتحفيزهم وتكريمهم.

وأسهمت دورة ند الشبا الرياضية، على مدار سبع سنوات، في استقطاب أكثر من 23 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات من الهواة والمحترفين للمشاركة في المنافسات التي تشهد زيادة في عدد الرياضات والفئات في كل عام، كما أسهمت في نشر ممارسة رياضات جديدة وظهور جيل من الرياضيين الواعدين في مختلف الرياضات.

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