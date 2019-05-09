الامارات | فريق الإمارات بطلاً للناشئين في كأس ألعاب القوى

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الإمارات بطلاً للناشئين في كأس ألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق ألعاب القوى بنادي الإمارات المراكز الأولى في كأس رئيس الدولة لألعاب القوى، على مستوى الناشئين للجنسين. وتوج الفريق بعدد كبير من الميداليات، بينها ذهبيات، وأحرز فريق الناشئات المركز الأول في سباق التتابع، كما حققت مهرة سيف المركز الأول في الوثب الطويل، ومايا ميرزا ذهبية الوثب العالي والأولى في التتابع، وعائشة حميد المركز الأول في 800م، والأولى في التتابع، وماريا ميرزا المركز الأول في التتابع والثانية في 800م، وعائشة محمد المركز الأول في التتابع.

وعلى صعيد الناشئين، حقق راشد أحمد راشد المركز الثاني في مسابقة 100م، في المقابل حقق محمد أحمد المركز الثاني في الوثب العالي في سباق 400م، كما فاز حسن حبيب بالمركز الثاني في مسابقة الوثب الثلاثي، وحقق سيف خليل المركز الثالث في الوثب الطويل.