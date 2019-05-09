شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهدد باستبعاد المقصرين أمام الإنتاج الحربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، الذي يضم محمود جابر، المدرب العام، وعطية صابر، المدرب، وصبرى المنياوى، مدير الكرة، لاعبى الفريق من استمرار نزيف النقاط في المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربى التي ستقام غدًا الجمعة، ضمن الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدورى الممتاز.

وتوعد الجهاز الفنى باستبعاد المقصرين عن صفوف الفريق، في حال استمرار مسلسل تراجع النتائج، ومنح الفرصة لعناصر جديدة تكون قادرة على انتشال الفريق من كبوته وإعادته مرة أخرى لتقديم عروض جيدة وتحقيق الانتصارات التي تسعد جماهير وعشاق الدراويش.

وأكد أعضاء الجهاز الفنى أن الفريق يحتاج مجهودًا مضاعفًا من كل لاعب لعبور أزمة تراجع النتائج التي ترتب عليها توديع منافسات البطولات التي تمت المشاركة فيها. وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بضرورة التحلى بالروح القتالية وبذل كل لاعب أقصى ما لديه سعيًا لاستعادة مسيرة الانتصارات، وتحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى. وخاض الفريق تدريبات مكثفة خلال الأيام الماضية استعدادا للمباراة المقبلة مع الإنتاج، وتضمنت التدريبات شرحًا عمليًا لنقاط الضعف التي ظهرت على الفريق من أجل تلافيها في المواجهات المتبقية، كما شملت التدريبات فقرات على التسليم والتسلم واللعب في المساحات الخالية.

Advertisements

من ناحية أخرى، واصل محمد صادق، صانع ألعاب الإسماعيلى، التأهيل بالجرى حول الملعب، من أجل تجهيزه للمشاركة، وغاب صادق عن مواجهة الاتحاد السكندرى الأخيرة في كأس مصر والتى انتهت بخسارة الفريق وتوديعه منافسات البطولة. وقام الجهاز الفنى بتصعيد حازم مرسى، مهاجم وهداف فريق 99، الحاصل على لقب بطولة الجمهورية عن هذا الموسم.

وشارك المهاجم الواعد في التدريبات الجماعية مع الفريق وقدم مستوى مميزًا في أول مران مع الفريق سعيًا لنيل ثقة الجهاز الفنى وحصد مقعد بتشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

في شأن مختلف، حدد الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى B بقيادة طارق زين، السبت المقبل، موعدًا لانطلاق أول التدريبات على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية.

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على قطاع الكرة، قام بتكليف طارق زين في منصب المدير الفنى ويعاونه كل من أحمد فكرى الصغير وأحمد الجمل بجانب محمد اليمانى مدربا لحراس المرمى والعسقلانى شعيب مخططا للأحمال ومحمد محمود إداريًا ومحمد مجدى أخصائى علاج طبيعى ومحمد سالمان منسقًا إداريًا، وذلك على أن يستمر الجهاز الفنى في عمله حتى نهاية الموسم الحالى.