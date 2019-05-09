شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يبحث عن إنقاذ الموسم أمام فالنسيا فى «يوروبا ليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث أرسنال عن تعويض انهياره في الدورى الإنجليزى لكرة القدم بمتابعة مساره الناجح في الدورى الأوروبى «يوروبا ليج»، عندما يحل اليوم ضيفاً على فالنسيا الإسبانى في إياب نصف النهائى بعد فوزه المريح ذهابا 3-1.

وينتقل المدرب الإسبانى أوناى إيمرى إلى أرض فريقه السابق بعدما منحه الثنائى الهجومى الفرنسى ألكسندر لاجازيت، والجابونى بيار- إيميريك أوباميانج فوزا مطمئنا الأسبوع الماضى على استاد الإمارات في لندن.

لكن نتائج أرسنال المخيبة خارج أرضه هذا الموسم قد تمنح فالنسيا أملا بقلب فارق الهدفين، فقد تلقت شباك أرسنال ثلاثة أهداف خلال زيارة كل من ولفرهامبتون وليستر في الدورى المحلى، كما خسر على أرض باتى بوريسوف البيلاروسى ورين الفرنسى قبل أن يقلب تأخره في لندن.

ويعول «المدفعجية» بشكل كبير على الثنائى لاجازيت وأوباميانج في ظل هشاشة دفاعه أخيرا، فقال مدرب فالنسيا مارسيلينو تروال: «لعبنا ضد مهاجمين جيدين جدا كلّفا الملايين. يعاقبانك على أقل خطأ».

وحصد أرسنال نقطة يتيمة في آخر أربع مباريات في «البريميرليج»، ليضع بنفسه حدا منطقيا لحلوله بين الأربعة الأوائل وحجز بطاقة التأهل إلى دورى أبطال أوروبا التي سيشارك فيها بحال توّج بلقب المسابقة القارية الرديفة.

وكاد يكون مصيره مشابها في مباراة الذهاب ضد فالنسيا الذي تقدم باكرا عبر المدافع مختار دياخابى قبل أن يرد لاجازيت بثنائية في غضون ثمانى دقائق ويضيف أوباميانج هدفا قاتلا في الثوانى الأخيرة.

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خيّم على الموسم الأول لأرسنال دون مدربه السابق أرسين فينجر مشكلات دفاعية عانى منها الفرنسى في أواخر عهده الذي امتد 22 عاما.. لكن صفقتى انتقال لاجازيت في صيف 2017 وأوباميانج في شتاء 2018 أفادتا الفريق كثيرا من الناحية الهجومية رغم البداية الصعبة، ويشكلان راهنا ثنائيا ضاربا.

وحده المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول، سجل أهدافا أكثر من أوباميانج (20) في الدورى الإنجليزى، لكن لاجازيت نال لقب أفضل لاعب في النادى لهذا الموسم لمساهمته بـ18 هدفا و12 تمريرة حاسمة. لكن تواجدهما معا لم يكن دائما، وقد عبر كلاهما عن انزعاجه من ممانعة إيمرى بعض الفترات بالدفع بمهاجمين صريحين.

وأقر أوباميانج: «تعرفون أننى أحب اللعب بمهاجمَين، لكنى لا أريد قول ذلك»، فيما أشار لاجازيت إلى إذاعة «آر.إم.سى» إلى أنه سيكون «أكثر سعادة» إذا شارك أساسيا بنسبة أكبر.

ودافع إيمرى عن قراراته هذا الموسم بالقول: «كل لاعب يريد النزول تسعين دقيقة، لكن كمدرب على استخدامه في اللحظة الأنسب». وأضاف «أحيانا نلعب أفضل مع الاثنين، لكن في أوقات أخرى يكون الأداء أفضل مع مهاجم واحد، وعندما يحل أحدهما بدلا من الثانى».

ونظرا للمشكلات التي يواجهها على الطرف الدفاعى، قد يكون إيمرى بحاجة لجهود الثنائى كى يتابع المشوار نحو نهائى باكو للقاء الفائز من مواجهة تشيلسى الإنجليزى وإينتراخت فرانكفورت الألمانى (1-1).

ويعد إيمرى اختصاصيا في مسابقة الدورى الأوروبى بعدما قاد إشبيلية إلى الفوز بها ثلاث مرات تواليا بين العام 2014 و2016، كما أنه على دراية جيدة بفالنسيا الذي قاده في الفترة بين عامى 2008 و2012. وقام إيمرى أيضًا بعمل رائع في «ميستايا»، حيث قاد فالنسيا إلى المركز الثالث في الليجا ثلاث مرات متتالية خلف القطبين المهيمنين (برشلونة وريال مدريد) بقيادة مدربيهما جوسيب جوارديولا والبرتغالى جوزيه مورينيو على التوالى.