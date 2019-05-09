شكرا لقرائتكم خبر عن «معجزة فى أنفيلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفلت الصحف الإنجليزية بالتأهل التاريخى لفريق ليفربول الإنجليزى إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره برشلونة الإسبانى بنتيجة 4/3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب في نصف النهائى.

البداية مع صحيفة «ذا صن»: «غير معقول.. ليفربول يضرب برشلونة برباعية.. الريدز يصعد لنهائى دورى أبطال أوروبا»، مشيرة إلى أن كرة القدم لا تعرف المستحيل بعدما حقق أبناء كلوب المعجزة في أنفيلد وحققوا نتيجة وفوزا تاريخيا على الفريق الكتالونى.

ووصفت صحيفة «ديلى ميل» فوز ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة بـ«معجزة في أنفيلد»، موضحة أن الريدز كشف قوته الكبيرة في أنفيلد أمام البارسا بسحقه برباعية دون مقابل، كما عنونت صحيفة «التايمز»: «معجزة في أنفيلد»، وقالت صحيفة «ميرور»: «معجزة الأنفيلد.. ليفربول 4- 0 برشلونة.. رائعون ومقاتلون.. الريدز يدمر البارسا ويصعد لنهائى دورى أبطال أوروبا»، موضحة أن ما حدث في أنفيلد لا يتعلق بفنيات وإنما هي روح المقاتلين.

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في حين كتبت صحيفة «التليجراف»: «معجزة الميرسيسايد.. ليفربول يتأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا بعدما عاد بنتيجة تاريخية على برشلونة»، مضيفة أن الريدز أظهر قوته الحقيقية في أنفيلد أمام الفريق الكتالونى.

في نفس السياق، أصبح فريق ليفربول أكثر الأندية الإنجليزية وصولا إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، وذلك بعد التأهل إلى نهائى «واندا ميتروبوليتانو»، ووفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للأرقام والإحصائيات، فإن الريدز وصل للمرة التاسعة لنهائى دورى أبطال أوروبا وهو أكثر الأندية الإنجليزية وصولا، ورابع أكثر ناد أوروبى وصولا للنهائى.

وأصبح ليفربول أول فريق إنجليزى يصل إلى نهائى تشامبيونزليج لموسمين متتاليين، منذ مانشستر يونايتد الذي حقق نفس الأمر خلال عامى 2008 أمام تشيلسى و2009 أمام برشلونة، كما أصبح يورجن كلوب، ثانى مدرب ألمانى يصل إلى نهائى دورى الأبطال في عامين متتاليين، بعد يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ السابق في 2012 و2013، وتمكن الأخير من الفوز باللقب في النهائى الثانى.

واحتفلت جماهير ليفربول بالألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، بشكل خاص، داخل الملعب عقب انتهاء المباراة، حيث ظل مشجعو الريدز يهتفون للمدرب الألمانى ويحثونه على التتويج بالبطولة هذا الموسم ليكلل مجهوده مع الريدز. من جهة أخرى، أصبح البرازيلى أليسكون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، يشكل عقدة كبيرة لفريق برشلونة، حيث تعد هذه المرة الثانية على التوالى التي ينجح فيها الحارس البرازيلى في إقصاء البارسا من دورى أبطال أوروبا.

يُذكر أن أليسون كان حارسًا في صفوف نادى روما الإيطالى في الموسم الماضى، عندما نجح الذئاب في إقصاء برشلونة من دور ربع النهائى بعد الفوز على الفريق الكتالونى بثلاثية دون رد في الأولمبيكو، رغم الهزيمة في الذهاب بنتيجة 4/1.