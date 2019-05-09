شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة فريق وادي دجلة، غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت، في تمام العاشرة مساء، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة الزمالك لمواجهة وداي: Advertisements حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – عماد السيد. خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالسلام – كماتشو – بهاء مجدي – عبدالله جمعة. خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – محمد حسن – أحمد سيد «زيزو» – يوسف إبراهيم «أوباما» – محمود عبدالمنعم «كهربا» – محمد إبراهيم – أيمن حفني – إبراهيم حسن. خط الهجوم: حميد أحداد – عمر السعيد.

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