شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائي الحلم ..حكاية 5 مناسبات زار خلالها محمد صلاح شباك توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ضرب تونتهام الانجليزي موعداً مع مواطنه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية 2018-2019، عقب عودة تاريخية في مواجهة أياكس الهولندي في إياب نصف نهائي المسابقة.

وكان ليفربول قد اجتاز عقبة برلشونة الاسباني في نصف النهائي عقب عودة إعجازية للريدز في موقعة الاياب بالإنفيلد والتفوق برباعية نظيفة على العملاق الاسباني.

الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي على موعد مع نهائي ثانٍ على التوالي في دوري أبطال أوروبا، فسبق وأن خاض نهائي النسخة الماضية مع الريدز امام ريال مدريد الاسباني والذي حمل له ذكريات أليمة بتعرضه لاصابة بالغة في شوط المباراة الأول، بالاضافة إلى خسارة فريقه اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

صلاح اعتاد التألق في مواجهة توتنهام قبل نهائي الحلم الأوروبي في ملعب أتلتيكو مدريد بإسبانيا مطلع يونيو المقبل.

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وسجل صلاح خمسة أهداف في شباك توتنهام على مدار مشواره ببطولات الأندية الأوروبية نذكر بها في السطور التالية.

وشهدت اليوروليج نسخة 2012-2013 مواجهة بين بازل السويسري وتوتنهام الانجليزي في ربع النهائي، تألق خلالها صلاح ونجح في تسجيل هدف تفوق فريقه.

ويتجدد اللقاء بين صلاح وتوتنهام في اليوروليج مرة أخرى في نسخة 2014-2015 ويسجل النجم المصري هدف فوز فريقه فيورنتينا الايطالي.

يستمر مسلسل تهديف صلاح في شباك توتنهام وينجح بقميص ليفربول في تسجيل ثلاثية خلال منافسات الدوري الانجليزي للموسم الماضي 2017-2018، بواقع هدف في لقاء الدور الأول وهدفين في مباراة الدور الثاني.