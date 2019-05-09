شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المنتشي إفريقيًا يصطدم بقوة دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك عند العاشرة مساء اليوم «الخميس» مواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره وادى دجلة على أرض ملعب «بتروسبورت»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدورى الممتاز.

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يخوض «المارد الأبيض» اللقاء في المركز الثالث برصيد 60 نقطة جمعها من 27 مباراة، فاز في 18 تعادلا في ستة مباريات، وخسر 3 مباريات له من الأهداف الـ54 وعليه 23 هدفا، فيما يحتل الضيوف المركز العاشر برصيد 35 نقطة جمعها من 30 مباراة فاز في تسع وتعادل في 8 وخسر 13 مباراة.

يدخل أبناء القلعة البيضاء لقاء اليوم منتشيًا بعد التأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية»، بعد الفوز على النجم الساحلى بنتيجة 1 /0 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب في نصف نهائى البطولة الإفريقية. ويأتى الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 60 نقطة من 27 مباراة فقط، بفارق سبع نقاط عن الأهلى صاحب الصدارة والذى يزيد على الأبيض بمباراتين، ونجح الفريق الأبيض في الفوز خلال 18 مباراة وتعادل في 6، بينما تلقى ثلاث هزائم. يسعى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مشوار المنافسة على بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث يرغب في استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة للاعبين واقتناص انتصار مهم أمام الفريق الدجلاوى. وحذر «جروس» لاعبيه من الالتحامات والخشونة خوفا من تعرض أي لاعب بالفريق للإصابات. يفتقد الأبيض الدولى التونسى فرجانى ساسى وحازم إمام وخالد بوطيب بسبب الإصابة، بينما يغيب الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات، ليجد الجهاز الفنى نفسه أمام خيار وحيد هو الاستعانة بمحمد عبدالسلام كظهير أيمن.

وينتظر أن يخوض الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم الحارس الأساسى وعبدالله جمعة، محمود علاء، حمدى الونش، محمد عبدالسلام، طارق حامد، محمود عبدالعزيز، أوباما، كهربا، إبراهيم حسن، وعمر السعيد. في المقابل، يرفع لاعبو وادى دجلة شعار التحدى أمام الزمالك، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية يهرب بها من صراع القاع، وأكد اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى، أن فريقه جاهز لمواجهة الأبيض واستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع المصرى في الجولة المقبلة.