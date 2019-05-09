شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تسدد ديون 3 أندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

سددت الهيئة العامة للرياضة مديونيات سابقة لأندية الهلال والنصر والرائد، تنوعت ما بين مستحقات خارجية وأندية محلية لعدد من اللاعبين الذين صدرت لهم أحكام قضائية سابقة من غرفة فض المنازعات.

وتكفلت الهيئة بتسديد 10 ملايين ريال، لنادي غلطة سراي التركي، بقية مستحقات صفقة انتقال المهاجم الفرنسي قوميز. وسددت أيضا 8 ملايين ريال لنادي رد ستار بلجراد الصربي، باقي مستحقات انتقال المدافع الأسترالي ديجينك، كما سددت قرابة الـ3.8 مليون ريال لصالح لاعب الهلال السابق والوحدة الحالي عبدالله الزوري.

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وأغلقت الهيئة ما تبقى من صفقة البرازيلي بوناتيني لاعب الهلال السابق بقيمة 400 ألف ريال.

وسددت الهيئة العامة للرياضة مستحقات على نادي النصر بقيمة 4.7 مليون ريال للاعب الألباني ألبان ميها، و700 ألف دولار مستحقات لنادي الفتح الرباطي من صفقة انتقال المغربي محمد فوزير لنادي النصر.

وشملت التسويات أيضاً إغلاق مديونية نادي الرائد في صفقة قاسم عبدالله لاعب جزر القمر، والبالغة 200 ألف دولار.