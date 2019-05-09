الانضباط تغرم الهلال والاتحاد

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الهلال بدفع غرامة قدرها 125000 ریال، على إثر قيام جماهير النادي برمي أكثر من 20 أداة أثناء وبعد المباراة التي جمعت الهلال بنظيره التعاون على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، كما غرمت اللجنة نادي الاتحاد 80000 ريال، بعد قيام جماهير النادي برمي 6 قوارير مياه عند الدقيقة الـ41 في مباراة الاتحاد والنصر ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ورمي قارورتي مياه بعد نهاية المباراة وحذرت لجنة الانضباط من تكرار المخالفة، إذ سيتم تشديد العقوبة حسب المادة 11 من لائحة الانضباط والأخلاق.

ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الهلال بدفع غرامة قدرها 125000 ریال، على إثر قيام جماهير النادي برمي أكثر من 20 أداة أثناء وبعد المباراة التي جمعت الهلال بنظيره التعاون على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، كما غرمت اللجنة نادي الاتحاد 80000 ريال، بعد قيام جماهير النادي برمي 6 قوارير مياه عند الدقيقة الـ41 في مباراة الاتحاد والنصر ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ورمي قارورتي مياه بعد نهاية المباراة وحذرت لجنة الانضباط من تكرار المخالفة، إذ سيتم تشديد العقوبة حسب المادة 11 من لائحة الانضباط والأخلاق.

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