«شؤون الشباب» تشارك في خدمة المعتمرين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعدت وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة برنامج خدمة المعتمرين بالحرم المكي الشريف، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بمشاركة 100 شاب من كشافة مكتب هيئة

أعدت وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة برنامج خدمة المعتمرين بالحرم المكي الشريف، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، بمشاركة 100 شاب من كشافة مكتب هيئة الرياضة بمكة. ويقوم شباب الكشافة بمساعدة رجال الأمن في إدارة الحشود ودفع عربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإرشاد ضيوف الرحمن التائهين داخل ساحات الحرم المكي، إذ يبدأ برنامجهم من الساعة الـ7:30 مساء حتى الـ11 مساء، لمدة 15 يوماً، اعتبارا من 1 إلى 15 رمضان.

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