شكرا لقرائتكم خبر عن دورة «عيون جدة» تكرم شهداء الواجب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة) بمشاركة 16 فريقا من أقوى فرق أحياء محافظة جدة، افتتحت مساء الثلاثاء الماضي بطولة عيون جدة الرمضانية الـ3 لـ«شهداء الواجب وجنودنا البواسل»، على ملاعب عيون جدة، بجوار الصيرفي ميغامول بجدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الشخصيات بمشاركة 16 فريقا من أقوى فرق أحياء محافظة جدة، افتتحت مساء الثلاثاء الماضي بطولة عيون جدة الرمضانية الـ3 لـ«شهداء الواجب وجنودنا البواسل»، على ملاعب عيون جدة، بجوار الصيرفي ميغامول بجدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الشخصيات الرياضية ، يتقدمهم رئيس مجلس إدارة نادي الحجاز عبدالله عبدالواحد البكيري، والإعلامي عادل عصام الدين، والشاعر حميد المالكي. وانطلق الحفل بمسيرة للفرق المشاركة، مرددين «عاش سلمان ملكنا.. عاش سلمان»، تلاه تكريم العديد من الشخصيات، في مقدمتهم الراحل خالد قاضي (رحمه الله)، ليعلن بعدها رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس أنس صالح صيرفي تكريم الإعلاميين واللاعبين القدامى المشاركين في البطولة يومي 13 و14 رمضان، في برنامج يتكرر كل عام، مقدما شكره للعاملين على إنجاح البطولة للعام الـ3 على التوالي، التي تحمل هدفا نبيلا يكرم فيه أبطال قدموا أرواحهم من أجل الحفاظ على دينهم ثم وطنهم، إذ تبرز تضحياتهم في كل وقت وكل منشط رياضي واجتماعي وإنساني. وقدم الصيرفي الشكر لمدير البطولة الإعلامي حمدان سلمان الغامدي على الجهود الكبيرة التي يبذلها لإنجاح البطولة.



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