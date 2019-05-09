شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمبري» بطل لافتتاحية سداسيات «عبدالله بن سعد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تُوج فريق الجمبري بكأس افتتاح منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز الرمضانية لسداسيات كرة القدم، عقب فوزه في المباراة الافتتاحية على فريق الشاطري بنتيجة 7-2، على ملعب الأمير سعد بن عبدالعزيز (يرحمه الله) بجدة، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة.

رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله بن سعد، توج قائد فريق منطقة الجمبري علي مدخلي بكأس الافتتاح التذكارية، وسط فرحة وأهازيج جماهير الجمبري. وفي المباراة الثانية تغلب فريق لوفت على فريق باوزير 8-4 في مباراة مثيرة، شهدت تسجيل لاعب لوفت أحمد السعدي هدفا في الثانية الـ10 في مرمى باوزير، ما يعتبر من أسرع 5 أهداف في العالم.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم بمباراتين في المجموعة الـ3، الأولى تجمع فريقي نمور جدة والسعد عند الساعة الـ10 مساء، وفي المواجهة الثانية يتقابل فريق سمو المجيدية مع فريق رابطة ريال مدريد الساعة الـ11 مساء.

ويرأس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي، كما يرأس اللجنة الفنية والحكام نبيل أبوناصر، وتقوم قناة عين المشاهد بتغطية وقائع البطولة من خلال رسالة يومية مصورة، ويعلق على المباريات المعلق الواعد حربي عبدالقادر.