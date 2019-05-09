بحريني ينافس الفرق السعودية في دورة الدبل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) تتواصل اليوم مباريات دورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الـ13 في صالة نادي الاتفاق بالدمام، برعاية الأمير تركي بن محمد بن فهد. وفي اليوم الثاني للبطولة يلتقي «سبورتكس» مع «الأصالة

تتواصل اليوم مباريات دورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الـ13 في صالة نادي الاتفاق بالدمام، برعاية الأمير تركي بن محمد بن فهد. وفي اليوم الثاني للبطولة يلتقي «سبورتكس» مع «الأصالة الرياضة » في الساعة الـ10 مساء، و«THE TOWN» مع «تمكين» عند الـ10:40 مساء، و«شركة الزهراني» مع «شركة المطاحن الرابعة» عند الساعة 11:20 مساء. وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة جوائز البطل وصاحب المركز الثاني، وقدرها 50 ألف ريال للبطل والوصيف، بواقع 30 ألف ريال للبطل، و20 ألف ريال للوصيف، للعام الـ4 على التوالي. من جهة أخرى، دخل سباق التنافس على اللقب فريق سبورتكس من مملكة البحرين الشقيقة، إذ حرص مسؤولو الفريق على الوجود في دورة الدبل الرمضانية لقوتها وسمعتها على مستوى المملكة والخليج والحضور الإعلامي المصاحب لها، والوجود الجماهيري اليومي.

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