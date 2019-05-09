شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فروع لجوائز تكريم نجوم الموسم الرياضي.. و100 ألف لكل فائز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تكريم نجوم الموسم الرياضي 2019/2018 لأول مرة في تاريخها، وذلك عبر حفل رياضي ضخم يقام يوم السبت الموافق 18 من شهر مايو الجاري، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية.

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وصنفت اللجنة الفنية بالرابطة الجوائز على ستة فروع، هي: جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب واعد سعودي، جائزة أفضل لاعب سعودي، جائزة الحذاء الذهبي، جائزة القفاز الذهبي، فيما أنهت اللجنة وضع المعايير الفنية لاختيار الفائزين في كل فرع، والذين سيحصل كل منهم على مبلغ 100 ألف ريال، وذلك في الحفل الذي تقيمه الرابطة بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقا للمعايير الفنية، فإنه سيتم اختيار 5 لاعبين لكل فرع من فروع الجائزة عدا جائزتي الحذاء والقفاز الذهبيين، من قبل اللجنة الفنية بالرابطة، على أن يتم اختيار الفائز بينهم عن طريق التصويت، الذي تمت تجزئته إلى أربع فئات، نصيب كل فئة منه 25% حيث تم منح 16 صوتا لمدربي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومثلها لقائدي أندية الدوري، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الرياضيين.

فيما سيتاح التصويت للجماهير الرياضية عبر منصة دوري بلس، على أن يكون حجم تأثيرها في التصويت 25% أيضا.