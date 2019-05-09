شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقلب الطاولة على أياكس ويبلغ «نهائي الأبطال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (أمستردام)

حقق توتنهام الإنجليزي الإنجاز وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حول تخلفه أمام مضيفه أياكس الهولندي بهدفين إلى فوز قاتل 3-2 بثلاثية للبرازيلي لوكاس مورا (الأربعاء) في إياب نصف النهائي.

وبدا أياكس في طريقه للتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ 1996، وذلك لفوزه ذهابا خارج ملعبه 1-صفر ثم تقدمه إيابا بهدفين عبر ماثييس دي ليخت (5) والمغربي حكيم زياش (35)، لكن توتنهام عاد في الشوط الثاني بفضل ثنائية لمورا (55 و59) الذي قال كلمته في الوقت القاتل بتسجيله أيضا الهدف الثالث (90+6).

وسيكون النهائي المقرر في الأول من يونيو في مدريد إنجليزيا بالكامل لأن توتنهام سيتواجه مع ليفربول الفائز (الثلاثاء) على برشلونة 4-صفر بعد خسارته ذهابا صفر-3.