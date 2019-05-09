شكرا لقرائتكم حسن شحاتة وزاهر ونجوم الأهلى والزمالك فى دورة الصيد برعاية الخليج 365... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص كل من حسن شحاته المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وسيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرَة ، وعدد من نجوم الاهلي والزمالك علي حضور مباراة الافتتاح لدورة نادي الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365. ويشارك في افتتاح الدورة التي انطلقت منذ قليل كل من هادي خشبة وخالد بيبو ومحمد عمارة وياسر ريان وحازم امام وكريم حسن شحاته وجمال حمزة وأسامة نبيه ومحمود فتح الله وأحمد السيد ووائل رياض ومحمد أبو العلا وأحمد صالح ووائل القباني وعمرو زكي وعبد الحليم علي. Advertisements كما حرص محمد همام نائب رئيس مجلس ادارة نادي الصيد والأعضاء محمد الشرقاوى ومحمد العقدة ومحمد شرف وحسين ابو السعود ومحمد شاذلي واحمد مجيب واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي علي حضور افتتاح الدورة.

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