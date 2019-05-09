الإمبراطور يقود الزمالك وبيبو يقود الأهلي في افتتاح دورة الصيد برعاية الخليج 365...

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جدة - عمرو شويل يلتقى مباراة نجوم الأهلي والزمالك فى افتتاح الدورة الرمضانية لنادي الصيد برعاية موقع الخليج 365 الرياضي، حيث يقود الأمبراطور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فريق نجوم نادي الزمالك، والذي يمثله كل من محمود فتح الله ومحمد أبو العلا وكريم حسن شحاتة وجمال حمزة ووائل القباني وأحمد صالح.
ويقود فريق نجوم الأهلي فى الدورة الرمضانية برعاية الخليج 365، النجم خالد بيبو ويمثل الفريق كل من محمد عمارة وياسر ريان وهشام حنفي ومحمد فاروق ومعتز اينو.
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