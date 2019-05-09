اخبار الرياضه

الإمبراطور يقود الزمالك وبيبو يقود الأهلي في افتتاح دورة الصيد برعاية الخليج 365...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الإمبراطور يقود الزمالك وبيبو يقود الأهلي في افتتاح دورة الصيد برعاية الخليج 365... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى مباراة نجوم الأهلي والزمالك فى افتتاح الدورة الرمضانية لنادي الصيد برعاية موقع الخليج 365 الرياضي، حيث يقود الأمبراطور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فريق نجوم نادي الزمالك، والذي يمثله كل من محمود فتح الله ومحمد أبو العلا وكريم حسن شحاتة وجمال حمزة ووائل القباني وأحمد صالح.

 

Advertisements

ويقود فريق نجوم الأهلي فى الدورة الرمضانية برعاية الخليج 365، النجم خالد بيبو ويمثل الفريق كل من محمد عمارة وياسر ريان وهشام حنفي ومحمد فاروق ومعتز اينو.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمبراطور يقود الزمالك وبيبو يقود الأهلي في افتتاح دورة الصيد برعاية الخليج 365... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا