شكرا لقرائتكم مران الأهلى يزف بشرى لعشاق الهمزة والغمزة قبل لقاء سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران فريق الأهلى، اليوم، الأربعاء، انتظام أحمد الشيخ، بعد تعرضه أمس لنزلة برد أبعدته عن المران الجماعى.

وشارك اللاعب فى تقسيمة الكرة بمران اليوم، الذى شهد أيضا مشاركة حسين الشحات، وذلك بعد خضوعه أمس لمران استشفائى بسبب الإجهاد.

Advertisements

انتظم أحمد الشيخ لاعب الأهلى في مران الفريق الجماعي المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وكان الشيخ قد تعرض لنزلة برد أبعدته عن التدريب الجماعي مؤخرا قبل أن يتعافى ويشارك في تقسيمة الكرة مساء اليوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل، والتي تأتى في إطار مواجهات الأسبوع ٣٢ من عمر مسابقة الدوري.