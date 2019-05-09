شكرا لقرائتكم الزمالك يكتسح الأهلى 7-3 في افتتاح دورة الصيد الرمضانية برعاية الخليج 365... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق قدامى الزمالك على الأهلي بنتيجة 7/3 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء بافتتاح دورة نادي الصيد بالدقي برعاية الخليج 365 . Advertisements وشهدت المباراة مشاركة نجوم الأهلي والزمالك القدامى حيث قاد الأبيض حازم إمام نجم الفريق السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي بجانب جمال حمزة ووائل القباني وأحمد صالح ومحمود فتح الله ومحمود محمود وكريم حسن شحاتة بينما مثل الأحمر خالد بيبو ومحمد عمارة ومحمد فاروق وياسر ريان وهشام حنفي ومعتز اينو. وسجل أهداف الزمالك كل من جمال حمزة "هدفين" ووائل القباني "هدفين" وهدف لكل من أحمد صالح ومحمود فتح الله ومحمد أبو العلا، بينما سجل ثلاثية الأهلي خالد بيبو. وشهدت افتتاح النسخة الـ19 من دورة نادي الصيد حضور أعضاء مجلس إدارة النادي محمد همام نائب الرئيس ومحمد العقدة ومحمد الشرقاوي ومحمد شرف وأحمد مجيب ومحمد السحرتي وأحمد الشاذلي وحسين أبو السعود واللواء شيرين شمس الدين مدير عام النادي، وسيد بدير رئيس اللجنة المنظمة، بجانب نجوم الكرة المصرية حسن شحاتة وسيف زاهر وهادي خشبة.

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