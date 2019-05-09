شكرا لقرائتكم حمزة إدريس: سلبيات التجارب الودية تفيد الأخضر الشاب قبل المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد حمزة إدريس، المشرف العام على المنتخبات السعودية للفئات السنية، أن هناك حالة من عدم الرضا على المستوى الذي ظهر عليه منتخب الشباب في مباراته الودية أمام كولومبيا والتي خسرها بثلاثية نظيفة، يوم الأربعاء، ضمن تحضيراته لكأس العالم تحت 20 عاما.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: لم نكن راضيين عن الأداء في مباراتنا أمام كولومبيا، ولكننا ننظر لمثل هذه الأمور بإيجابية قبل المشاركة في المونديال، ونعمل على أن نظهر بأقل عدد من الأخطاء عبر الاستفادة من هذه التجارب.

وأضاف: المستوى في كأس العالم يختلف عن نظيره الآسيوي، ولذلك فضلنا اللعب ضد منتخبات قوية قبل المشاركة في المونديال، وسبق وخسرنا أمام الأرجنتين والأوروغواي، ونتائج المباريات الودية تختلف عن الرسمية.

وواصل: نثق في قدرات اللاعبين والمنتخب، ونعمل على إعداد منتخب لا يستهان به، المباريات الودية تتيح لنا معرفة الأخطاء من أجل تصحيحها، وكلما ظهرت السلبيات في التجارب يعد أمرا جيدا لاكتشافها ومعالجتها، وأفضل من الفوز في المباريات الودية لأنها تغطي على الأخطاء.