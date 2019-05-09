شكرا لقرائتكم النصر الفريق الأكثر تهديداً لمرمى الخصم في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هدد النصر السعودي مرمى الخصم في 5 مباريات بدوري أبطال آسيا 33 مرة ليصبح الفريق الأكثر تهديداً في القارة الصفراء، أما الوحدة الإماراتي فهو أكثر فريق هز الشباك في النسخة الحالية من البطولة.

وصنع لاعبو النصر 70 فرصة في 5 مباريات منها 33 تصويبة نحو مرمى الخصم ما جعل الفريق الأصفر أكثر من هدد المرمى بين 32 نادياً يشاركون في البطولة، أما البرازيلي أوسكار لاعب شنغهاي فصنع 22 فرصة وهو الرقم الأعلى على مستوى اللاعبين في المسابقة.

وفي المقابل، لم تحقق أندية العين الإماراتي وملبورن وسيدني الأستراليين أي فوز، أما على صعيد اهتزاز الشباك فإن الريان القطري وملبورن الأسترالي الأسوأ برصيد 14 هدفاً في خمس مباريات.