شكرا لقرائتكم السلطان يكشف عن معايير جوائز أفضلية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تركي السلطان مقرر اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين السعودي أن اختيار أفضل 5 لاعبين في كل فرع من جوائز نجوم الموسم من دوري كأس محمد بن سلمان يخضع إلى عدة معايير، وينطبق ذلك على الحارس الأفضل.

وقال السلطان لبرنامج "في المرمى": الوقت مناسب الآن للإعلان عن حفل الجوائز، وسيتم اختيار 5 لاعبين في كل فرع من أفرع الجائزة، ويعتمد ذلك على عدد مرات حصول اللاعب على جائزة الجولة أو الشهر وكذلك المنافسة عليهما، بالإضافة إلى تقييم أعضاء اللجنة الفنية.

وزاد: بالنسبة لجائزة القفاز الذهبي المخصصة للحراس وعدد مرات نظافة الشباك ومتوسط الأهداف التي تلقاها وعدد التصديات الناجحة ومجدداً تقييم عضو اللجنة، أما بالنسبة لتصويت الإعلاميين فعددهم سيكون 16 إعلامياً واختيارهم سيتم بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

الوقت مناسب لإقامة حفل الجوائز حالياً، اختيار 5 لاعبين على كل فرع واختيارهم يخضع إلى المعايير الفنية لأعضاء اللجنة وتعتمد على عدد مرات اختياره لنجم الجولة والشهر والمنافسة عليهما كذلك تقييم أعضاء اللجنة الفنية.