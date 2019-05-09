شكرا لقرائتكم صيام لاعبو الأخضر "اختياري".. و"السمبوسة" تحضر في المعسكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبلغ الجهاز الإداري لمنتخب الشباب السعودي الاعبين أن الصيام خلال المعسكر التحضيري لخوض معترك كأس العالم الشهر الحالي اختياري معتمدين على فتاوى أجازت الإفطار، خاصة وأن فترة الصيام تستمر 17 ساعة في النمسا.

ويؤذن الفجر في باد فالترسدورف النمساوية في الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي بينما أذان المغرب في الثامنة وعشرين دقيقة مساءً.

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وانضم قبل أيام الطباخ المصري محمد عبدالفتاح إلى المعسكر وبدأ إعداد مائدة الإفطار التي تحتوي على الشوربة والسمبوسة والفول والتمر، وشحنت إدارة المنتخب كميات من الأرز إلى النمسا، وأبلغت إدارة المنتخب اللاعبين أن موضوع الصيام اختياري.

وتعرف كرة القدم أمثلة كثيرة للاعبين صاموا خلال أيام المباريات ومنهم محمد صلاح نجم ليفربول خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد يتكرر ذلك عندما يلعب أمام توتنهام نهاية الشهر الجاري خلال رمضان.

وأعلن الدوليان حكيم زياش ونصير مزراوي لاعبا أياكس نيتهما الصيام في جميع مباريات فريقهما هذا الشهر، رغم تحذيرات مدرب اللياقة البدنية الهولندي رايموند فيرهيغين حذرهما من ذلك قائلاً أن الأمر سيؤثر سلباً على مردودهما في الملعب.