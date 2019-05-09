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بداية قوية لرمضانية بن طناف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت أمس الأول، بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية في نسختها الثالثة على ملاعب نادي بني ياس.

وشهد الافتتاح مباراة بين النجوم القدامى، بينهم فؤاد خليل، لاعب منتخب الإمارات وشباب الأهلي سابقاً، ومعتوق سعيد، لاعب نادي الوحدة سابقاً، وعبدالله الحمادي، حارس بني ياس سابقاً، ومدرب منتخب الإمارات للسيدات حالياً، مع العديد من نجوم المنتخب السابقين، والجميل والذي لفت انتباه الجماهير الحاضرة كان مشاركة عيضة المنهالي أحد كبار السن من مدينة بني ياس، والذي يبلغ من العمر 88 سنة.

وعلى صعيد المنافسات في البطولة لم تخل المباريات من الإثارة والحماس، خصوصاً أن الفرق قدمت نجوماً، أمثال حميد فاخر وعبد الرحيم جمعة وصالح المنهالي، إضافة إلى نجوم كثر كان لهم الأثر الواضح في دورينا.

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