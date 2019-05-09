افتتاح رائع للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

احتفالية رائعة كانت شاهدة على انطلاقة النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وحمل حفل الافتتاح عنوان «إلهام الأجيال»، حيث أبرز دور القيادة الرشيدة في إلهام الأجيال وتحقق الانتصارات، وكذلك الاهتمام بفئة أصحاب الهمم، والأثر الذي تركته الدورة في المجتمع لممارسة الرياضة والتألق في ميادينها من خلال قصة طفل صغير يتابع إنجازات الأبطال، ويعقد العزم على أن يكون بطلاً رياضياً في المستقبل، كما تم عرض لقطات من النسخ السابقة للدورة تظهر إنجازات الأبطال، وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للمنافسات لتشجيع الرياضيين، وتحفيزهم، وتكريمهم، مع رعاية خاصة للرياضيين من أصحاب الهمم، وتم استعراض الرياضات التي يتضمنها برنامج المنافسات بمشاركة رياضيين ومؤدين ساهموا في تقديم لوحة فنية جميلة جمعت بين إبهار الصوت، والضوء، والأداء.

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وتصدر الطفل حسين يوسف لاعب ناشئي نادي الوصل الملقب ب«ميسي الإمارات»، فقرات الحفل، بفواصل من مهاراته الكروية، إلى جانب سرده لطموحاته بالسير على خطى الإبداع والتفوق في مشواره الرياضي على المدى البعيد.

وقام حضور حفل الافتتاح، يتقدمهم مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وحميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مدير عام هيئة الصحة في دبي، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسامي القمزي العضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، والشيخ سالم القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، بزيارة خيمة «ناس هب»، واطلعوا على أجنحة الشركات والمؤسسات الراعية ومنطقة ألعاب الجمهور والخدمات المقدمة لهم، والمتجر الرسمي لبيع الملابس والهدايا الرسمية ومنطقة مشاريع الشباب.