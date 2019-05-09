تعادل النجمين الساحلي والمتلوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خيم التعادل السلبي على مباراة نجم المتلوي والنجم الساحلي، في المرحلة التاسعة عشرة للدوري التونسي لكرة القدم. ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع نجم المتلوي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

ووضح تأثر النجم الساحلي بالخروج الإفريقي على يد الزمالك المصري، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية)، حيث لم يشكل لاعبوه أي خطورة على مرمى الفريق المضيف.