فريق أبوظبي يتأهب لافتتاح بطولة العالم للدراجات المائية

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، غادرت بعثة ملوك البحر فريق أبوظبي إلى مدينة بورتيماو في البرتغال أمس، من أجل المشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية والتي تستضيفها المدينة ابتداء من يوم غد وحتى الثاني عشر من الشهر الجاري وسط الحضور الأقوى والأبرز لمحترفي الدراجات المائية بفئاتها المختلفة وأيضاً المشاركة الصعبة للأبطال في هذه البطولة.

يشارك الفريق الإماراتي بأكثر من طموح في نفس التوقيت حيث يحمل مهمة وطموحات الحفاظ على لقب البطولة عن فئة الحركات الاستعراضية والذي حققه بطل الفريق راشد الملا في الموسم الماضي وبالعلامة الكاملة، بالإضافة إلى مشاركة نجم الفريق راشد الطاير في فئة جالس جي بي 1 وأيضاً مشاركة البطل الشاب سلمان العوضي في فئة سكي جي بي.

ويتأهب الفريق من أجل مشاركة قوية في هذه الجولة حيث إنها جولة الافتتاح والبداية لموسم 2019 والذي ستتوزع جولاته كي تصل إلى خمسة أو ستة مدن ومحطات مختلفة، ومن المتوقع أن يصل الفريق في وقت مبكر اليوم كي يبدأ التجهيز والتحضير من أجل المنافسة وتحدي الجولة الأولى من البطولة، وتأتي مشاركة فريق أبوظبي هذا الموسم مختلفة عن المواسم الماضية حيث يشارك في ثلاث فئات دفعة واحدة، برغبة قوية لأن يكون للفريق حضور ومنافسة في كل فئة وأيضاً محاولة لحصد النقاط والمنافسة على المراكز الأولى في الترتيب العام منذ ضربة البداية.

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ويعيش فريق أبوظبي انتعاش ونشوة الفوز بأحد الألقاب المهمة في البطولات البحرية قبل أقل من أسبوع من الآن حيث حقق لقب السباق الكلاسيكي في جولة روان الفرنسية لقيادة زوارق الفورمولا2، ومن المنتظر أن تنطلق البطولة مع التسجيل الرسمي والفحص الفني المعتاد اليوم، ثم بدء التجارب الحرة وسباق أفضل زمن للمشاركين يوم غد في المنافسة، وسيكون التحدي حاضراً وبقوة يومي السبت حيث تختتم المنافسة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت البرتغال خلال اليومين الأخيرين.

من جهته، أكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أن الفريق يعمل بجدية وبشكل متواصل في كل البطولات البحرية ومنذ بداية الموسم حيث تأتي محطة الافتتاح للدراجات المائية كي تكون بداية قوية له في موسم هذه الرياضة وتحضيراً أيضاً للموسم الجديد، وأكد ثقته في قدرات الأبطال وفي كونهم قادرين على العطاء في أي تحد بحري.

وأكد الرميثي أن مشاركة المتسابقين الإماراتيين في البطولة لفريق أبوظبي والتي تتمثل في ثلاثة أبطال هي مشاركة تعد بالكثير من الإنجازات والتفوق، خاصة أن المجال متاح وبقوة لكي يحقق الفريق الميداليات ويحصد الكؤوس في هذه الجولة، وقال: «لدينا أمل كبير جداً بأن ينهي الفريق هذه الجولة بميداليات جديدة ودفعة كبيرة من التفوق من أجل حصد النقاط للمنافسة على ألقاب كل فئة من الفئات التي نشارك من خلالها، وأيضاً فرصة قوية للاستمرار في المنافسة على لقب الفئة لباقي الموسم، قبل أن يغادر المتسابقون للمشاركة عقدنا معهم اجتماعاً مهماً من أجل توضيح الصورة المطلوبة والمستوى المنشود والكل يعلم أهمية التمثيل الرياضي لفريق أبوظبي من خلال المنافسة».