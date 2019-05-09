شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «عام التسامح» تنطلق الليلة في أعسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، مساء اليوم، النسخة ال18 من «بطولة عام التسامح» الرمضانية في منطقة أعسمة الرمضانية، التي تشهد مشاركة 7 فرق على مستوى الشباب، و8 فرق للفئات العمرية من 9 إلى 11 سنة، فضلاً عن 7 فرق في الفئات العمرية من 11 إلى 15 سنة.
وأكد سعيد المزروعي مسؤول اللجنة المنظمة، أن البطولة تحظى بالاهتمام والدعم من الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من القائمين على الشؤون التنظيمية بعد الإعلان عن اللجنة المنظمة التي تضم: سيف الشاعر، راشد محمد، سالم سعيد، طالب سعيد، جمال المنصوري، راشد سالم، عبيد راشد، ناصر حجي، راشد عبد الله وسالم عبد الله.
وأشار إلى أهمية البطولة في إبراز المواهب الرياضية الجيدة التي برزت في النسخ الماضية من مناطق مختلفة في إمارة رأس الخيمة في كل من أعسمة ومسافي والطيبة ووادي السدر ويعله والحلاه والخليبيه ومربض، إلى جانب المشاركة الكبيرة من أبناء الجاليات.
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