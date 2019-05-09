بطولة زايد الرياضية تنطلق اليوم بمشاركة 3000 رياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من نادي ضباط القوات المسلحة تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق بطولة زايد الرياضية الرمضانية بنسختها ال 23 اليوم بمشاركة 3000 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 68 فريقاً من مختلف أنحاء العالم في 16 لعبة، هي كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد، وتنس الطاولة، والجودو، والمواي تاي، والجوجيتسو، والرماية، ورماية القوس، والدواثلون، وسباق السيارات، وهوكي الجليد، والشطرنج، والجمباز، والسباحة، تقام في خمس مواقع مختلفة في نادي ضباط القوات المسلحة الذي يستضيف 10 ألعاب، ونادي أبوظبي للسيدات وحلبة مرسى ياس وصالة أبوظبي للرياضات الجليدية وملعب الكريكيت في أبوظبي.

وتنطلق اليوم ثلاث منافسات تتمثل في كرة السلة للرجال والسيدات، وكرة القدم تحت 14 عاماً، وسباق السيارات، وتقام منافسات كرة السلة للرجال وكرة القدم تحت 14 عاماً في نادي ضباط القوات المسلحة. بينما يستضيف نادي أبوظبي للسيدات منافسات كرة السلة للسيدات، وتنطلق منافسات سباق السيارات في حلبة مرسى ياس.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال سرور الكعبي عن فخره واعتزازه بتنظيم بطولة زايد الرياضية بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة للعام الثالث والعشرين على التوالي بالتزامن مع عام التسامح.

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وقال: تعتبر بطولة زايد الرياضية التي يُنظّمها النادي واحدة من الأحداث الرياضية الرائدة في الدولة التي تقام خلال شهر رمضان، حيث استُضيف نحو 37320 رياضياً و60750 من الجمهور حتى الآن، ويعتبر ذلك أمراً مميزاً في هذه البطولة التي شهدت نجاحاً باهراً في النسخ الماضية.

هذا، وخُصصت جميع فعاليات ومسابقات البطولة اعتباراً من العام الماضي تكريماً للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزيزاً لإرثه الغني الذي تركه لتستفيد منه جميع الأجيال المقبلة. وتُعدّ الرياضة واحدة من أبرز المجالات التي تعكس الصورة الحضارية للتسامح الإماراتي. وقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يحب الرياضة بمختلف أنواعها. وأسفرت استراتيجياته ومساهماته بشكل واضح في التطور الشامل والمُستدام للمجال الرياضي داخل الدولة.

وتدشن كرة القدم تحت 14 سنة منافسات بطولة زايد الرياضية الرمضانية، والتي تنطلق رسمياً اليوم، وكانت قرعة منافسات كرة القدم التي أجريت مؤخراً أسفرت عن مشاركة 4 فرق في مسابقة الأشبال تحت 14 عاماً، وهي فرق مجلس أبوظبي والمدرسة الفرنسية وبني ياس وشتوتجارت.

وتبدأ ضربة البداية اليوم بمواجهتين في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة التي تستضيف منافسات كرة القدم للرجال والسيدات والناشئين، إذ يلعب فريق مجلس أبوظبي مع فريق المدرسة الفرنسية في الساعة العاشرة إلا ربعاً مساء اليوم، بينما تجمع المواجهة الثانية في التوقيت نفسه بين فريق بني ياس وفريق شتوتجارت. ويقضي نظام منافسات كرة القدم تحت 14 سنة لعب دوري من دور واحد على أن يحصل على كأس البطولة الفريق الأكثر حصداً للنقاط، وتتواصل منافسات بطولة تحت 14 عاماً لثلاثة أيام، حيث تختتم منافساتها السبت المقبل. ويأتي الهدف من تنظيم بطولة الأشبال لإعطاء الفرصة للصغار من أجل المنافسة والمشاركة في بطولة زايد الرياضية، خصوصاً في هذا العام عندما نظمت البطولة منافسات تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً والرجال والسيدات، وعلى صعيد منافسات كرة القدم للناشئين تحت 16 سنة، فقد تقرر مشاركة 6 فرق هي مجلس أبوظبي، وشتوتجارت 1 وشتوتغارت 2، وريال مدريد، والمدرسة الفرنسية، وبني ياس، إذ تنطلق مباريات البطولة اعتباراً من اليوم الخميس بالخيمة الرمضانية، حيث يلعب مجلس أبوظبي مع شتوتجارت 1 في الساعة الحادية عشرة مساء، ويلعب ريال مدريد مع شتوتجارت 2 في الثانية عشرة مساءً، وتستكمل مباريات البطولة غداً بمواجهتي مجلس أبوظبي وشتوتجارت 1، والمدرسة الفرنسية مع بني ياس، حيث من المنتظر أن تستمر منافسات كرة القدم تحت 16 سنة حتى يوم ال 18 من مايو الجاري.