جماهير غفيرة في خيمة «ناس هب» لمتابعة نصف نهائي الأبطال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت خيمة «ناس هب» بدورة ند الشبا الرياضية ليلة استثنائية، وحضوراً جماهيرياً لافتاً عقب انطلاقة فعاليات البطولة الأغلى والأكبر، وذلك لمتابعة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة وهي المباراة التي أقامت اللجنة المنظمة للدورة شاشات عرض عملاقة من أجل بثها للجماهير الحاضرة، وكانت مليئة بالإثارة بعد الريمونتادا التاريخية للريدز.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية قامت بعرض نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على شاشات عرض عملاقة حيث لاقت التجربة نجاحاً لافتاً ما دعاها إلى إعادة التجربة مرة أخرى هذا الموسم مع نصف النهائي.

وشهدت الخيمة تجربة رياضية لافتة أيضاً لجميع الحضور وذلك من قبل الجهات والشركات المتواجدة بها من أجل دعم الجماهير، حيث أتيحت لهم الفرصة من أجل ممارسة العديد من الرياضات المختلفة مجاناً.