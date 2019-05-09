شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مميزة لبطولة حمدان بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منطقة الظفرة: محمد مصطفى

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة افتتحت أمس الأول على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة بطولة حمدان بن زايد - الظفرة 2019 لكرة القدم.

وشهد الحفل عويضة بن مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وصالح جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة.

كما شارك في الافتتاح شيخ المعلقين علي حميد، وعدد من نجوم منتخبنا الوطني في مونديال 1990 بإيطاليا، وهم عدنان الطلياني وفهد خميس وناصر خميس وعبدالرحمن محمد وخليل غانم وعبدالله سلطان وإبراهيم مير وعيسى مير وعبدالقادرحسن.

وألقى خليفة مطر الطنيجي مدير البطولة كلمة اللجنة المنظمة للبطولة رحب خلالها بالحضور، وأكد أن بطولة حمدان بن زايد «الظفرة 2019» جاءت لتحقق أهدافاً مجتمعية وتنموية ورياضية وسياحية في منطقة الظفرة.

وقال الطنيجي: إن البطولة التي استضافتها خمس مدن بمنطقة الظفرة، وشارك فيها 43 فريقاً أكدت قدرة شباب المنطقة في التنظيم وإدارة الفعاليات والمنافسة الشريفة.

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وأبدى مدير البطولة سعادة اللجنة المنظمة برؤية 12 فريقاً في التصفيات النهائية يمثلون خمس مدن بالمنطقة يجتمعون على إستاد حمدان بن زايد في لوحة تمثل وحدة مصغرة لغرس غرسه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعلن سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس اللجنة العليا للبطولة عن بدء الافتتاح الرسمي للبطولة، بدأت بعده فقرات الحفل المصغر للبطولة، والذي احتوى على فقرات متنوعة، منها مجسم لعلم الدولة، وعروض الليزر والألعاب النارية التي نالت استحسان الجميع.

بعد الاحتفال الرسمي أقيمت مباراة استعراضية بين نجوم جيل 1990 وفريق اللجنة المنظمة انتهت لمصلحة نجوم 1990 بأربعة أهداف دون مقابل.

بعد ذلك انطلقت المباراة الرسمية الأولى في البطولة بين فريقي محمية الطوى وحصن السرة، حيث فاز فريق حصن السرة بسبعة أهداف مقابل هدف، تلتها مباراة فريقي مزيرعة والحمرا التي فاز فيها فريق الحمرا بثمانية أهداف نظيفة.

وفي ختام الحفل أجرت اللجنة المنظمة للبطولة السحب على 15 جائزة متنوعة مقدمة من رعاة البطولة، إضافة إلى سيارة فاز بها زاكير حسن رحمن من الجنسية البنغلاديشية.

وأعرب عبدالرحمن محمد أحد نجوم منتخب 90 عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة. وقال «سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان اسم غالٍ على الكرة الإماراتية، وعلى جيل منتخب 90 تحديداً».

وأوضح نجم منتخب 90 أن البطولة مهمة لمنطقة الظفرة لإبراز المواهب الكروية التي ستُكتشف من خلال هذا الحدث الرياضي، ومن الممكن أن يستفيد منها فريق الظفرة.