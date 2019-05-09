شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الإصابات تطارد لاعبي العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكرواتي جوريكا راكيتش، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أن لاعب الوسط أحمد برمان تعرض للإصابة في عضلة الفخذ للقدم اليسرى خلال مباراة «الزعيم» أمام مستضيفه الهلال في دوري أبطال آسيا.
وعن موقف باقي اللاعبين المصابين، قال إن جمال معروف، الذي تعرض للإصابة في مواجهة الفريق أمام اتحاد كلباء، يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع حتى يعود للمشاركة، وغادر ريان يسلم ومحمد عبد الرحمن لإجراء بعض الفحوص، ويعاني محمد فايز، من إصابة في أوتار الركبة.
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