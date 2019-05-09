افتتاح بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت فعاليات البطولة ال 20 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 13 فريقاً تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، في الصالة المغطاة بنادي الثقة للمعاقين.

شهد الافتتاح الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وأحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين.

وثمن الشيخ صقر بن محمد القاسمي، جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم مثل هذه البطولة، وما تحققه من نجاح كبير، مشيراً إلى أن نادي موظفي حكومة الشارقة يعتبر وجهة حضارية للإمارة الباسمة.

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وشهدت المباراة الافتتاحية مهرجان أهداف، حيث فاز فريق نادي الثقة للمعاقين على فريق دائرة الإسكان 13-1، واحرز أهداف الثقة عبدالله مبارك ونواف خميس (ثلاثة أهداف لكل منهما) وهدفين لكل من مد الزرعوني وعمر المرزوقي، وهدفاً لكل من محمد الحوسني وعبدالله بيراك وعبد اللطيف الدوسري.

وفاز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني على فريق هيئة الطرق والمواصلات 4-2، أحرز للدفاع المدني عبدالله محمد جاسم ثلاثة أهداف، وعلي محمد الزعابي بينما أحرز هدفي الطرق والمواصلات اللاعب أحمد نور الدين.

من جهته، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن الفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة تهدف إلى توفير الخدمات لكل موظفي حكومة الشارقة، مؤكداً على النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي تتمتع بها بطولات موظفي الشارقة التي تجمع موظفي الشارقة من خلال منافسات رياضية في جو أخوي، والتي تعمل على زيادة التقارب والتواصل بين الموظفين.