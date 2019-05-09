عبدالرحمن أمين: 12 ساعة بث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أن قناة دبي الرياضية ستخصص ما يقرب من 12 ساعة بثّ يومياً، حيث تنطلق التغطية المباشرة من الساعة التاسعة والنصف ليلاً، وتستمر إلى نهاية المنافسات، أي ما يعادل بين 5 و6 ساعات متواصلة. وبرنامج «سوالف ناس» الذي يبثّ قبل الإفطار، ويسلط الضوء على الملخص العامّ في كل المنافسات، وكذلك تقديم الجولات اللاحقة ومواضيع مختلفة أخرى، إضافة إلى إعادة بث المنافسات واستديوهات التحليل، ليصل عدد الساعات المخصصة للدورة إلى 12 ساعة.