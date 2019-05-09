«الشارقة الرياضي» يطلق مبادرة «صحتي في رياضتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم مبادرة رياضة قبل الإفطار بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي وتستمر حتى يوم 25 مايو الجاري، تحت شعار «صحتي في رياضتي» من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة والنصف مساء أمام مسرح المجاز وممشى واسط وممشى القرائن وحديقة الرحمانية للرجال وحديقة الحزام الأخضر وحديقة الرحمانية للنساء بالتعاون مع إدارة الحرس الأميري وبلدية الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بهدف نشر ثقافة الرياضة وممارستها قبل الإفطار وتعزيز صحة الإنسان،والحرص على تشجيع مختلف الفئات العمرية للمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تؤكد الاهتمام بالنشاط الرياضي.

وأوضح الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن ممارسة الرياضة من العادات التي تنعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان عموماً لذا يحرص المجلس على تنظيم هذه المبادرة لتكون حافزاً للجمهور على المشاركة بناء على النجاحات السابقة التي تحققت ورغبة الجمهور وفئات المجتمع بما يتماشى مع خطة المجلس في التشجيع على ممارسة الرياضة بشكل يومي خلال الشهر الكريم. وقال: يهدف المجلس من خلال هذه الفعالية إلى ترجمة الأهداف الاستراتيجية ومن ضمنها تعزيز الأنشطة الرياضية والمجتمعية وتوفير بيئة جاذبة للرياضيين.