أحمد خليل «نجم الجولة» للمرة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد مهاجم شباب الأهلي ومنتخب الإمارات الوطني أحمد خليل جائزة «نجم الجولة» ال23 من دوري الخليج العربي التي تنظمها شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية عبر صفحاتها الرسمية في «إنستجرام».

وقام وفد من جائزة سبورت فور أوول للنجوم بزيارة نادي شباب الأهلي في فرع العوير تقدمهم عيسى الخاجة الراعي الرئيسي للجائزة، ومعه إيهاب عبد المنعم مدير مركز هانوفر الطبي أحد رعاة الجائزة، وقاموا بتتويج النجم أحمد خليل بكأس نجم الجولة الذي حصل عليه للمرة الثانية خلال الموسم بعد حصوله في الجولة ال17 على هذه الجائزة أيضاً.

وعبّر أحمد خليل عن سعادته بحصوله على ثقة الجماهير الذين قاموا بالتصويت لمصلحته مما ساهم في حصوله على الجائزة، وتوجه بالشكر الجزيل لإدارة الجائزة والجماهير الرياضية لهذه المبادرة التي تحفز اللاعبين على تقديم الأفضل بشكل مستمر. يذكر أن نجم «الفرسان» تمكن من حسم صدارة استفتاء متابعي الشبكة برصيد 694 صوتاً، وجاء نجم نادي الوصل البرازيلي كايو في المركز الثاني برصيد417 صوتاً، بينما حل قائد كتيبة «الملك» شاهين عبد الرحمن في المركز الثالث برصيد 401.