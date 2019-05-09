مليحة يحتفي بأصحاب الإنجازات ويكرم نجوم الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نادي مليحة الثقافي بمقره أمس الأول بختام الموسم الرياضي 2018-2019 وكرم أبطاله الرياضيين والفرق والجهات المتعاونة في حفل كبي.وشهد الحفل سلطان علي سيف الخاصوني رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، ومحمد علي الخاصوني عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وسعيد راشد بن فاضل الكتبي مدير القناة الوسطى، وأعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمجلس البلدي ومجلس الإدارة لنادي مليحة، ولفيف كبير من المدعوين واللاعبين والموظفين والأجهزة الإدارية والفنية بالنادي.

بدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى خليفة حميد بن تميم الكتبي أمين السر العام لنادي مليحة كلمة قال فيها: «تكريم المؤسسات لموظفيها ومنتسبيها المتميزين هو نهج إداري فعال يغرس في النفوس قيماً إنسانية واجتماعية راقية، ويعكس تقدير المؤسسة للعاملين فيها، ويعطي الموظف دافعاً لمزيد من العطاء».

وأشار مصبح سعيد بالعجيدالكتبي إلى أن لدى نادي مليحة خططاً استراتيجية لتقديم لاعبين واعدين، والنهوض بكل الرياضات الجماعية والفردية، ومواصلة تحقيق الطفرات بالنادي في كل المجالات الرياضية، وكذلك الثقافية والمجتمعية.

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بعدها كرم سلطان علي سيف الخاصوني، ومحمد علي الخاصوني، ومصبح بالعجيد، ومحمد سلطان الخاصوني نائب رئيس مجلس الإدارة، وخليفة حميد بن تميم أمين السر العام، أصحاب الإنجازات.

بدأ التكريم بشخصية النادي، وهم من الشخصيات المجتمعية، حيث اختير كل من حمد حميدي سعود الكتبي، وخلفان بن جرش الكتبي، وسيف عوض الكتبي، لما قدموه من خدمات وعناية بالشعر والتراث. بعدها كُرِّمت الجهات المتعاونة، وشملت بلدية مليحة، ودائرة التخطيط والمساحة فرع الذيد، والمركز الصحي بمليحة، وشبكة الوسطى الإخبارية، والموظفين المتميزين بالدوائر الحكومية في منطقة مليحة لعام 2019، ضمن مبادرات النادي لتشجيع الموظفين على العطاء وتكريم موظفي النادي.

بعدها كُرِّم فريق الشباب لكرة قدم الصالات ،وفق المراحل السنية لكرة القدم،إضافة إلى تكريم فريق التايكوندو. وعلى خط متصل، افتتحت الدورة الرمضانية الدولية للشطرنج الخاطف في نادي مليحة، بحضور الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج، ورئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً يمثلون 22 دولة، وتفتتح اليوم بطولة كرة القدم ضمن فعاليات الدورة الرمضانية أيضاً بثلاث مباريات تجمع بين عيال زايد والنصر، وأكاديمية المطية والعيناوي، والكتلان والشعلة.