افتتاح النسخة الثامنة في بطولة ملاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الليلة منافسات النسخة الثامنة من بطولة ملاعب الرمضانية لسباعيات كرة القدم بملاعب نادي شباب الأهلي وذلك من خلال 6 مباريات تجمع فرق الجاليات والهيئات والمؤسسات والأحياء الشعبية في كل من دبي والشارقة وعجمان.

ويشهد اليوم الأول للمنافسات 6 مباريات،وأشار محمد بهروزيان رئيس اللجنة المنظمة إلى أن النسخة الثامنة التي تنطلق الليلة ستشهد نجاحاً إضافياً لحجم التجهيزات التي رصدت لها حيث تم تجديد الملاعب وإضافة تجهيزات جديدة تضمن سير المنافسات بشكل يليق باسمها وبتاريخ إقامتها وبحجم المشاركة الكبير من الفرق.

ورصدت شركة ملاعب منظمة البطولة جوائز مميزة ككل عام للفرق الفائزة ولنجوم البطولة، حيث تقرر أن يحصل الفريق البطل على 25 ألف درهم، والثاني على 10 آلاف درهم، والثالث على 5 آلاف درهم، والرابع على 2000 درهم بجانب كؤوس وميداليات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، بجانب اشتراكات مجانية للتدريب واللعب بملاعب الشركة في أعقاب البطولة، إضافة لجوائز يومية لنجوم كل مباراة، وجوائز لنجوم البطولة توزع في يوم الختام لأحسن لاعب، وأفضل حارس، وجائزة لهداف البطولة، وجائزة للفريق المثالي وأخرى لصاحب أجمل هدف في البطولة.