شكرا لقرائتكم خبر عن نمور أبوظبي يتفوق على بنك نور في الكريكيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت منافسات بطولة الكريكيت في ملعب وومباتس بموانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي، ودشن فريق نمور أبوظبي البطولة بالفوز على فريق بنك نور بفارق ثلاثة أخطاء «ويكي» في مباراة قوية شهدت منافسة حامية بين الفريقين، وانتهت بنتيجة 143 نقطة /7 أخطاء لمصلحة نمور أبوظبي، مقابل 138 نقطة/ 1 خطأ لبنك نور.
ويلعب في الساعة التاسعة مساء اليوم فريق وومباتس مقابل إم جي إم الشارقة، ويلتقي في الساعة الحادية عشرة فريق نادي تايتن كريكيت مع أبوظبي كريكيت لادز.
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