شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة عبدالله بن جمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت مباريات بطولة المرحوم عبدالله بن جمعة الرمضانية لكرة القدم التي ينظمها نادي الرمس بإقامة 3 مباريات، حيث تغلب فريق رأس الخيمة للمحاماة على عام التسامح 3 - صفر، وإيرلي للمقاولات على الملك 2 - صفر، بينما تعادل الإمارات للمزادات وخيماوي 3 - 3.
وقال المحامي سالم الكيت، مسؤول فريق رأس الخيمة للمحاماة: إن الجهود الكبيرة التي بذلت من نادي الرمس واللجنة المنظمة كان لها أبلغ الأثر في النجاح الذي حققته المنافسات في اليوم الافتتاحي.
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