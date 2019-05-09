حماد: لن يرحل أي لاعب عن العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أعلن العين عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد نجمه الياباني تسوكاسا شيوتاني لمدة موسمين قادمين مع «الزعيم»، وقال محمد عبيد «حماد»، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين المشرف العام على الفريق الأول والرديف، إن قرار تجديد عقد اللاعب جاء بالإجماع، حيث اتفقت الآراء على أهمية بقائه واستمراره مع الفريق، قياساً بالأداء المتميز الذي ظل يقدمه طوال فترة تعاقده مع النادي، والتزامه واحترافيته داخل وخارج المستطيل الأخضر، فضلاً عن رغبته في الدفاع عن شعار العين والاستمرار مع الفريق. وحول موقف النادي من بقية اللاعبين الذين دخلوا فترة الأشهر الستة ومدى صحة التقارير التي أشارت إلى عدم التجديد مع عامر ومحمد عبدالرحمن قال: معظم اللاعبين مستمرون مع الفريق، وحتى اللحظة لا يوجد أي لاعب أبدى رفضه فكرة الاستمرار مع العين، بيد أن هناك من طالب بمساحة للتفكير، وعامر عبدالرحمن على سبيل المثال، لديه ظروف خاصة ونسعى إلى استمراره والتمسك به لأنه أحد الأوراق المهمة، كما أنه من نوعية اللاعبين الذين يتطلع أي مدرب إلى ضمه لقائمة خياراته، ولكن في عالم الاحتراف تبقى الرغبة مهمة جداً في تحديد اتجاه لاعب كرة القدم.

وأكد حماد أن بقية اللاعبين مستمرين، وإعلان التعاقد مع شيوتاني هو البداية.

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وعن مدى صحة عودة المصري حسين الشحات إلى العين مجدداً وفقاً لتقارير إعلامية مصرية، قال: حتى اللحظة لا توجد أي مفاوضات رسمية حول عودة الشحات للعين، برغم أن هناك تواصلاً من بعض الوكلاء لبحث إمكانية عودته للنادي.

وعن حقيقة العروض المقدمة من العين للجزائري عبدالرحمن مزيان، والعراقي مهند علي، قال: بعض ما يتم تداوله على المنصات الإعلامية صحيح، بيد أن النادي حالياً يمتلك عقود عدد من اللاعبين الأجانب والبعض عقودهم منتهية، وهناك عدة أسماء مطروحة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم، ولكن كما ذكرت لكم أن النادي يعتمد سياسة عدم الاستعجال حتى تتضح الصورة في ما يتعلق بالقرار الخاص بالمدرب.

وحول موقف النادي من اللاعب السعودي سالم الدوسري، قال: سالم تم عرضه على العين، غير أن القرار ليس فردياً، ولا إدارياً، كما ذكرت لكم، والجانب الفني دائماً هو الأهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالتعاقدات.