«نخيل» تنفذ مساراً للدراجات الهوائية في «ند الشبا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، بتنفيذ مسار للدراجات الهوائية، بعقد بلغت قيمته 8.6 مليون درهم، وبطول 5 كم، والذي سيحتوي أيضاً على مضمار للجري وصالات خارجية للألعاب الرياضية؛ وذلك في مجتمع «ند الشبا» الجديد.

وسيحيط مسار الدراجات الهوائية الذي يمتد جنباً إلى جنب مع مضمار الجري، كلاهما على شكل دائري، بكامل المجتمع الذي يضم 1،500 فيلا، ويقع بمحاذاة شارع الشيخ محمد بن زايد؛ حيث من المتوقع إنجازهما أوائل العام المقبل.

ويحتوي المجمع على فلل مكونة من 4 و5 غرف نوم والتي ستكون متاحة للإيجار قريباً؛ حيث تم الانتهاء من طريق مدخل المشروع.

وسيضم المشروع أيضاً، مرافق عديدة للتجزئة والترفيه، بما في ذلك «ند الشبا مول»، الذي هو قيد الإنشاء حالياً، إضافة إلى النادي المجتمعي، الذي يضم مطعماً، وحوض سباحة، وصالة للألعاب الرياضية، وملاعب رياضية.