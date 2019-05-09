شكرا لقرائتكم خبر عن تين كات: الوحدة يمتلك أقوى فريق في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

يعد انتصار الوحدة الثمين على لوكوموتيف الأوزبكي 3-1، والذي أسفر عن تأهله إلى دور ال 16 من دوري أبطال آسيا عن جدارة بعد فترة غياب استمرت 12 عاماً، الأول ل «العنابي» على حساب الفرق الأوزبكستانية في تاريخ البطولة.

كما أن الفوز جاء ثأرياً بعد ثلاث هزائم للوحدة متوالية أمام لوكوموتيف طشقند.

ونجح الوحدة في مواصلة هيمنته حتى الآن على احصاءات البطولة بنسختها الحالية، ورفع محصلة أهدافه إلى 14 هدفاً بصفته أقوى خط هجوم، متفوقاً على الاتحاد السعودي بفارق هدف، فيما واصل البرازيلي ليوناردو تألقه في البطولة القارية.

وجاء هدفه في مباراة أمس الأول الثامن ليغرد به بصدارة هدافي البطولة.

وأعرب الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة عن فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في مباراة لوكوموتيف والفوز المستحق، كما هنأ اللاعبين على التأهل إلى دور الستة عشر، وتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات متتالية.

وأشار إلى أن التفكير في دور الستة عشر، لا يزال مبكراً في الوقت الحالي، مشدداً على ضرورة أن ينصب تركيز اللاعبين على مباراة الاتحاد السعودي بالجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في 21 مايو /‏ أيار الجاري بالسعودية، للتأهل للدور التالي في الصدارة، على الرغم من أنها لن تقدم أو تؤخر في حسابات تأهل «العنابي» للدور التالي، وستكون بمنزلة تحصيل حاصل.

وقال: «أهنئ اللاعبين الذين قدموا مباراة رائعة، صحيح أن الشوط الأول، لم يقدم الفريق فيه المستوى نفسه الذي ظهر به في الحصة الثانية، والسبب في اعتقادي يعود إلى الضغط الكبير، الذي مارسه المنافس على مناطقنا الدفاعية، ما اضطر اللاعبين إلى التراجع، ولا يمكن إغفال الغيابات التي يعاني منها الفريق».

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وأضاف: «في الشوط الثاني حافظنا على الكرة، وكانت لنا الأفضلية الميدانية على حساب المنافس، وأؤمن بأن لاعبي العنابي إن نجحوا في تقديم المستوى الهجومي الشرس ذاته في مواجهة أي منافس، فسيكون قادراً بجدارة على حصد الفوز. وبات لدي ثقة تامة بقدرات اللاعبين، وإننا نتيجة العمل الدؤوب والجهود الكبيرة خلال الفترة الماضية وعلى مدار الموسم الحالي، نجني الثمار وأصبحنا نمتلك أقوى فريق في الإمارات».

وكشف تين كات عن أن تسجيل الفريق 11 هدفاً في ثلاث مباريات على أرضه في البطولة حتى الآن، أمام الاتحاد السعودي والريان ولوكوموتيف، يأتي تتويجاً للمستوى الجيد الذي يقدمه اللاعبون.

وأشاد بمستوى جميع اللاعبين والثنائي ريم ومحمد برغش على وجه الخصوص، واللذين كان دورهما محورياً في المباراة، لأنهما يعتبران من أبرز اللاعبين الجوكر القادرين على شغل أكثر من مركز في الملعب بالكفاءة نفسها، وفي الوقت ذاته أفاد بأن حسين عباس لم يقدم مستواه المعهود، ولم يكن في يومه بعكس المباريات الماضية.

وشدد على ضرورة حصد الفوز والنقاط الثلاث في مباراة الاتحاد الأخيرة بالسعودية. وقال: «الفوز مهم في مباراة الاتحاد للاحتفاظ بالصدارة، ومهم أيضاً للفريق في المرحلة المقبلة».

وعن إمكانية الدفع بالبدلاء في المباراة «الآسيوية» المقبلة، أوضح: «ما زال الوقت مبكراً للحديث عنها، وخصوصاً أن الفريق بصدد خوض منافسات الدوري التي ستكون على رأس قائمة أولوياته خلال الفترة الحالية».

وأكد تين كات أن الوحدة قادر على الوصول بعيداً في البطولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حسابات مباريات دوري أبطال آسيا مختلفة نوعاً ما. من جهته، وصف إسماعيل مطر قائد الوحدة، والحائز جائزة أفضل لاعب في المباراة، المواجهة بالصعبة على المنافس الأوزبكي القوي، الذي يضم بين صفوفه أبرز لاعبي المنتخب الدوليين.

وقال: «لوكوموتيف لم يكن منافساً سهلاً، وبفضل توجيهات المدرب نجحنا في خطف النقاط الثلاث الثمينة والمؤهلة للدور التالي، وهذا هو الأهم». وأضاف: «اختياري أفضل لاعب في المباراة جاء بفضل مجهود زملائي اللاعبين، وأشكر الجميع على الثقة الحثيثة، والفترة المقبلة ستكون أفضل».

وتابع: «الأهم بالنسبة لنا هو التأهل للدور التالي، ولا يهم أن يكون الفريق استمر قرابة 12 عاماً، لم ينجح في تجاوز الدور الأول، ولا بد من المواصلة وتحقيق الانتصار أمام الاتحاد، لأن الخواتيم دائماً ما تكون مهمة على الجانب المعنوي، ولا وجود للمستحيل في مشوارنا بالبطولة بوجه عام، والفرصة متاحة».